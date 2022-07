BV 24/7. Laura Lieckens uit ‘Blind getrouwd’ is 38 weken zwanger en Frances Lefebure is exact één jaar getrouwd

BV 'Bacheloret­te' Elke Clijsters is opnieuw gelukkig in de liefde: “Mijn nieuwe vriend heeft het programma niet eens gezien”

Een dik jaar geleden zagen we hoe Elke Clijsters voor Ivan koos in ‘De Bachelorette’. Kort na het programma liep hun relatie op de klippen, maar ondertussen is er wel een nieuwe man in het leven van Elke. “Mijn kinderen hebben hem nog niet ontmoet, maar ze weten dat ik aan het daten ben.”

