BV 24/7. Kevin De Bruyne poseert met zijn twee zonen en Andy Peelman zet zijn tanden in een modieuze taart

TV Steven Van Herreweghe bijna in de val gelokt door Eveline: “Ik werd wakker en kreeg foto’s in lingerie”

Steven Van Herreweghe (44) vertelt in ‘Beste Kijkers’ over hoe hij ook foto’s en berichtjes ontving van Eveline. Hij besloot om er niet op in te gaan en ontdekte later dat dat een verstandige keuze was. “Het begon met ‘Hey’, maar mensen die ik niet ken geef ik geen antwoord. Dan nog eens, en dat bleef maar komen, een paar dagen lang. ‘Wij kennen mekaar van achter de schermen bij tv’, zei ze, maar ik kom zoveel mensen tegen. Ik dacht: een mooie vrouw, maar ik ken ze écht niet. Op een bepaalde ochtend werd ik wakker en kreeg ik foto’s in lingerie. Ik heb die verwijderd, en zoveel tijd later bleek dus dat dat die Eveline was.”

16:05