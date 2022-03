BV 24/7. K3 werd heel eventjes K4 en Fabrizio volgt de raad van één van zijn volgers op

TV Noodlot slaat toe in ‘Familie’: hevige brand breekt uit in woning van Peter en Ma­rie-Ro­se

Het was al een redelijk emotionele week in ‘Familie’ en dan moet het spannendste nog komen. Op vrijdag breekt er een hevige brand uit in de woning van Peter en Marie-Rose. Of het goedkomt met het tweetal - en met kleine Victor - is nog afwachten, maar de situatie is duidelijk zeer ernstig...

17 maart