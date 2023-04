BV 24/7. K3'tje Hanne zet Metejoor in de bloemetjes en Margot Hallemans viert haar 30ste verjaardag

‘Familie’-actrice Margot Hallemans: “Beste plek om 30 jaar te worden... in onze ‘Slow Cabin’ in het mooie Galmaarden. In alle rust, en waar er niks moet. Lekker onthaasten, weg van de tijd, dicht bij wat écht telt. Genietend van het geluid van de vogels, dansend in het gras, vuur maken en daar trots om zijn, cacao drinken en lachen,… omdat we eeuwig kind blijven. Gelukkig maar. Tram 3, jij bolt nu al heerlijk. Oh yes, I will enjoy the ride.”