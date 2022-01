BV 24/7. Julie Vermeire gaat Assepoester achterna en herken jij deze actrice?

TV ‘Dancing With The Stars’ gaat zaterdag waarschijn­lijk door, mét Lotte Vanweze­mael en Nora Gharib

Opluchting in de coulissen van ‘Dancing with the stars’. Nadat er vanwege te veel coronagevallen afgelopen zaterdag geen show was, lijkt de show van komende zaterdag wel door te gaan zoals gepland. “Wij gaan ervan uit dat tegen het eind van de week iedereen weer op de dansvloer staat”, klinkt het bij SBS. Nora Gharib en Lotte Vanwezemael - die eerder nog een positieve test aflegden - mochten de repetities in ieder geval hervatten.

11 januari