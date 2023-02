BV 24/7. Josje Huisman viert haar verjaardag en herken jij deze zangeres?

BV The show must go on , want de showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream.

Volledig scherm Josje Huisman (links) en Kato Callebaut (rechts). © Instagram Josje Huisman @josjecoos en Instagram Kato @katomusic

‘Bazart’-zanger Mathieu Terryn en Bockie De Repper gingen samen een pint pakken op café. Sterker nog, ze trakteerden alle aanwezigen op burgers en bier.

Tine Embrechts was carnaval uit het oog verloren. “Wie herkent dit? De avond voor carnaval weeral eens beseffen dat je er niet op tijd aan gedacht hebt om een kostuum voor uw kind te voorzien. Gelukkig was het thema ‘Robots’ en hadden we nog wat kartonnen dozen in huis. Dus hebben Laurent (Guga Baùl nvdr.) en ik vanochtend om 7u onszelf wakker geknutseld en is onze ‘Stonbot’ toch tevreden naar school vertrokken. Respect voor alle knutselouders die dagen op voorhand pakjes in elkaar naaien. Ik ga mijn leven beteren.”

De zonen van Nuria Gilizintinova uit ‘Blind getrouwd’, zijn helemaal klaar voor carnaval. “Victor is helemaal nog in een 'Halloween vibe’, met bloeddorstige vampieren etc. en Théodore is verkleed als Kellin-Camille-hybride met vlinders in zijn haar.”

Ianthe Tavernier is druk aan het repeteren voor de musical ‘Red Star Line’. “Laatste weekje repeteren in de black box/garage. Volgende week maken we de grote overstap naar onze gigantische boot (of schip). Oh jongens, dit gaat zo mooi worden! Mark my words, dit wordt ongezien.”

Nick Laenen uit ‘Blind getrouwd’ geniet van Londen. Alleen het verkeer daar vindt hij zeer verwarrend.

Hilde De Baerdemaeker geniet van Berlijn.

Kato Callebaut van The Starlings deelt een foto uit de oude doos. “Mini Kato, die graag zingt, lief is voor de mensen die ze graag ziet en mensen doet glimlachen. En die droomde om ooit haar nummers, haar hart, te kunnen delen met een publiek.”

Voormalig K3'tje Josje Huisman viert haar 37ste verjaardag. Proficiat!

