BV 24/7. Jitske Van de Veire viert de liefde en Zita Wauters is op vakantie

TV Cliffhan­ger in ‘Thuis’: eindigt het vrijgezel­len­feest van Tamara met een drama?

Het vrijgezellenfeest van Tamara (Tine Priem) in ‘Thuis’ zou wel eens in mineur kunnen eindigen. In de aflevering van woensdagavond was te zien hoe de toekomstige bruid samen met haar vriendinnen Christine (Daphne Paelinck), Viv (Lynn Van den Broeck), Femke (Vanya Wellens) en Paulien (Tina Maerevoet) in Bar Madam vijf iced-teas bestelde. Wat de dames niet weten, is dat er met een van die drankjes geknoeid is.

13 april