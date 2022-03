BV 24/7. Jitske Van de Veire draagt al een jaar geen make-up meer en het gaat er heet aan toe op de set van ‘#LikeMe’

TV RECENSIE. ‘Joe vs. Carole’: “Als ‘Cats’ ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat digitale poezen niet deugen”

Een jaar geleden had u misschien nog kunnen zeggen dat uw nostalgie naar ‘Tiger King’ groot was. Maar dan kwam dat erbarmelijke tweede seizoen uit op Netflix uit en was iedereen plots klaar met de exploten van Amerika’s meest obscure zoohouders. En toch komt er nu met ‘Joe vs. Carol’ op Streamz een fictiereeks aanzetten die de hele vete tussen Joe Exotic en Carole Baskin nog eens helemaal van voren af aan uiteenzet. Of u terecht even de kat uit de boom kijkt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze Kijkgids voor u uit.

17:07