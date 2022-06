BV 24/7. Jill Peeters zoekt het hogerop en Pascal Braeckman geniet met zijn zoon van Graspop

TV Iben wint ‘Junior Bake Off’: “Ik zou het supertof vinden om ooit een eigen bakprogram­ma te hebben”

De volgende generatie bakkers is gegarandeerd. In ‘Junior Bake Off’ toveren de juniors eieren, bloem en suiker om tot de lekkerste creaties. Het is Iben (16) die deze keer met de prestigeuze titel gaat lopen. De Oostendenaar mag zichzelf de beste Junior bakker van het moment noemen. In de finale was het zijn taart die diegene van Lola (13) en Aure (11) overtrof.

