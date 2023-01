BV 24/7. Goedele Liekens viert haar 60ste verjaardag en Kelly Pfaff deelt blik achter de schermen van ‘Expeditie Gooris’

Royalty Aanhangers proberen onschuld van prins Andrew te bewijzen met bizarre foto: “Dit is gewoon lachwek­kend”

Er is opnieuw veel ophef rond een foto die gelinkt is aan Virginia Giuffre (39) en prins Andrew (62). Giuffre, die zegt misbruikt te zijn door de royal, verklaarde dat ze samen met de hertog in bad gezeten heeft. Aanhangers van Ghislaine Maxwell beweren echter dat het niet mogelijk is dat er seksuele handelingen hebben plaatsgevonden in de badkuip. Volgens hen is het bad daar “veel te klein” voor. Iets wat ze op hun beurt ook proberen aantonen aan de hand van een bizarre foto.

