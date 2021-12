BV 24/7. Ex van André Hazes blikt terug op bewogen 2021 en Marianne Devriese neemt afscheid van ‘Familie’

Monique Westenberg, de ex van André Hazes, blikt terug op 2021. Een bewogen jaar, waarin ze haar relatie met de zanger opnieuw op de klippen zag lopen. “Dit jaar is voor mij voorbijgegaan op automatische piloot”, schrijft ze bij een foto met Dré junior. “In overlevingsmodus. Ik heb veel geleerd over mezelf en de mensen om mij heen en al mijn kracht gehaald uit onze heerlijke zoon! Sommige dagen waren goed en sommige waren vreselijk slecht. Ik heb verlies ervaren op verschillende vlakken en tegelijkertijd heel veel moois mogen omarmen. Ik ben dankbaar voor de kracht en wijsheid die ik heb. Hierdoor kon ik dicht bij mezelf blijven en liefde en loyaliteit steeds boven het negatieve plaatsen, dat is wat uiteindelijk alles overwint. Ik ben ervan overtuigd dat dit kutjaar daardoor positief is geëindigd. Er is rust. Ik heb gestreden en het overleefd. Nu is er tijd om te helen. In liefde en harmonie.”