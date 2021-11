BV 24/7. Dries Mertens is klaar om papa te worden en waar is de kleine Keano uit ‘De Pfaffs’ gebleven?

Film Crewlid ‘Indiana Jones 5' op filmloca­tie overleden

Een nieuw drama voor de cast en crew van ‘Indiana Jones 5'. Na de uitbraak van het norovirus en de blessure van acteur Harrison Ford (79) is tijdens de opnames in Marokko een cameraman overleden, meldt The Sun. De 54-jarige Nic Cupac zou dood zijn aangetroffen in zijn hotelkamer in de stad Fez.

