BV 24/7. Dimitri Vegas en Like Mike supporteren voor de Rode Duivels en Jamie-Lee Six geniet van Parijs

Celebrities KIJK. DJ Khaled opent zijn schoenen­kast als B&B (en dat voor slechts 11 dollar per nacht)

Altijd al eens willen overnachten in een schoenenkast? Dankzij Airbnb kan je logeren in de kamer van DJ Khaled (47). Het is wel niet echt de kamer van de Amerikaanse hiphopartiest, maar een replica. De schoenen in de ruimte zijn wel allemaal authentiek. Een overnachting kost slechts 11 dollar. Maar het is wel héél exlusief, want je kan er enkel op 5 en 6 december logeren.

30 november