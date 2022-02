BV 24/7. Davy Gilles is alweer een jaartje ouder en Camille Dhont is blij met haar ‘Diamant’

Celebrities Julia Fox open over relatie met Kanye ‘Ye’ West: “Ik ben niet jaloers op Kim. Hij is nu samen met mij”

Haar relatie met Kanye ‘Ye’ West (44) is veelbesproken, maar Julia Fox (32) doet maar al te graag zelf ook een duit in het zakje. In de podcast ‘Call Her Daddy’ vertelde ze dan ook openhartig over haar relatie met Ye, haar verleden als dominatrix en Kim Kardashian (41).

