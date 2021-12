BV 24/7. Cast van ‘Dertigers’ telt af naar het nieuwe seizoen en wie is er hier in een nostalgische bui?

Showbizz Bart Peeters verrast Arthur van ‘Belgium's got talent’ voor De Warmste Week: “Muziek is de reden waardoor ik kan zijn wie ik ben”

Arthur schopte het in ‘Belgium’s got talent’ tot in de halve finale en deze week zet de jonge artiest zich volop in voor De Warmste Week. Arthur gaat met zijn gitaar van deur tot deur en hoopt zo om al zingend geld in te zamelen voor de 200 projecten die zich geregistreerd hebben. Maar bij één van de huizen waar hij aanbelt, staat hij plots oog in oog met zijn grote idool: Bart Peeters.

