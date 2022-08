BV 24/7. Camille en Loredana houden een ‘The Masked Singer’-reünie en Sarah Puttemans test huidproducten uit

Celebrities Madonna beant­woordt de 50 meest gestelde vragen: “Ik heb spijt van mijn beide huwelijken”

Op YouTube is Madonna (64) eerlijker dan ooit. In een video beantwoordt de ster 50 van de meest gestelde vragen van haar fans. Ze praat over haar huisdieren, muzikale inspiraties, relaties en veel meer. Ook is ze eerlijk over de keuzes die ze heeft gemaakt waar ze spijt van heeft: “Ik heb spijt van het trouwen... De beide keren.”

14:03