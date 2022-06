BV 24/7. Camille Dhont maakt muziek in Amsterdam en wat doet Tanja Dexters op het toilet?

Celebrities Acteur Ben Stiller ontmoet Oekraïense president Zelensky: “Je ziet oorlog op tv, maar in het echt is het toch anders”

De Amerikaanse acteur Ben Stiller (56), voornamelijk bekend van zijn komediefilms, heeft Oekraïne bezocht om de getroffen bevolking te steunen. Hij ontmoette onder meer mensen in Kiev, Lviv en Irpin. Sinds 2017 is de acteur minder te zien in films en focust hij zich op zijn carrière als regisseur én wil hij zich ook inzetten voor maatschappelijke doelen. Sinds 2018 is hij daarom goodwill-ambassadeur van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen. In zijn videoboodschap roept hij op tot een gelijke behandeling van vluchtelingen: “Iedereen heeft recht op veiligheid.”

