BV 24/7. Boris Van Severen geniet van het uitzicht en Valerie De Booser toont haar nieuwe bikini

Cynthia Nixon acteert én regisseert bij reboot 'Sex & The City'

22 oktober Cynthia Nixon (55), die de rol van Miranda Hobbes speelt in de ‘Sex & The City’-reboot ‘And Just Like That...’, zal niet alleen in de huid van haar alter-ego kruipen maar ook plaatsnemen op de stoel van de regisseur. De actrice maakte via sociale media bekend een aflevering van de nieuwe show te gaan regisseren en is daar naar eigen zeggen 'ontzettend blij' mee.