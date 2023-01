BV The show must go on , want de showbizzwereld staat nooit stil. Wat jouw favoriete BV’s de laatste 24 uur hebben uitgespookt, ontdek je hier in onze nieuwsstream.

KIJK. Sam Gooris toverde zich om in zijn zoon Kenji en Matteo Simoni en Loredana schommelen het nieuwe jaar in.

Candice Martens, uit ‘Blind getrouwd’, danst vrolijk in haar schitterende jurk. “Ik wens iedereen een geweldig 2023, met een goede gezondheid, veel liefdevolle momenten en top outfits! Geniet nog van deze gezellige periode!”

Laura Lynn viert het nieuwe jaar met haar partner Joffrey én dochter Eliana. “We wensen je een nieuw jaar. Bruisend en sprankelend. Stralend en schitterend. Gezond en gelukkig. Zorgeloos en prachtig. Gelukkig Nieuwjaar!”

‘Familie’-acteur Maxime De Winne viert het nieuwe jaar samen met zijn gezin in warmere oorden. “Happy New Year!”

“Gelukkig nieuwjaar vrienden. Moge dit de beste tot nu toe zijn”, schrijft Sam Bettens. “We hebben dit jaar geen kaarten verstuurd, maar gelukkig hebben we de reis al gepland voor onze gezinsfoto voor 2023. Voor degenen die het goed doen, blijf ons inspireren. Voor degenen die het moeilijk hebben, wordt het beter. Veel liefs van de familie Bettens.”

“Mijn oprechte en allerbeste wensen voor het nieuwe jaar voor elk van jullie. Op deze eerste dag van het nieuwe jaar blik ik nog 1x terug op 2022 met z’n vele mooie momenten”, laat Evy Gruyaert weten. “Mijn persoonlijk top moment is de dag waarop ik ten huwelijk ben gevraagd door mijn rots in de branding. Can you blame me? Nog meer dan ooit koester ik de liefde en warmte van de mensen die het dichtst bij me staan. Op naar nieuwe dagen vol mooie momenten. Ik wens het jullie minstens evenveel.”

Voor Roger van Damme is er op persoonlijk vlak veel gebeurd het afgelopen jaar. “Afscheid nemen stond dit jaar wel centraal. Toch waren er ook leuke momenten vooral het afsluiten van het jaar. Op deze unieke plaats kunnen koken was een droom die werkelijkheid werd. Ongelofelijk om dit mee te maken. Wat een uitzicht en wat een lieve mensen een ongelooflijk team dat klaar stond om alles rond te krijgen. Laten we hopen dat de mooie dingen van 2022 nu nog snel meer vorm krijgen. En we er een fantastisch nieuw jaar kunnen van maken.” Hij sluit zijn bericht dankbaar af. “Dank je wel aan iedereen die op bepaalde momenten een grote steun was. Knuffel voor iedereen en vooral een gelukkig nieuwjaar.”

Influencer Sarah Puttemans wenst haar volgers veel geluk toe. “Een gelukkig 2023 voor jullie allemaal. Dat al jullie dromen mogen uitkomen.”

Thibaut Courtois en zijn verloofde Mishel genieten samen van het vuurwerk én van elkaar. “Op nog een geweldig jaar met mijn aanstaande vrouw! Gelukkig nieuwjaar voor iedereen!”

Natassia Van Kerkvoorde, de vriendin van Wout Bru, vierde Nieuwjaar in Durbuy. Haar vrienden wisten haar op Oudjaar nog te overtuigen. “Gisteren hebben mijn dierbaren me overtuigd om toch naar Durbuy te gaan om mijn hoofd leeg te maken. Het was een dubbel gevoel. Maar wat was ik blij om bij mijn dochter, vriendin, zus en mijn lieve man te zijn. Gelukkig 2023 en vooral een goede gezondheid.”

‘Familie’-actrice Margot Hallemans deelt een mooie brief met haar volgers. “Lieve, moedige jij. Geklommen, gevochten, gestreden. Dwars door de pijn heen. Zit maar lekker neer nu, uitkijkend naar wat komt. Geniet van het licht dat je voelt. Laat je zware benen maar hangen. Want ja, het komt er, wees gerust. Vertrouw geduldig, word stil… en dan plots vanuit een heel klein hoekje, zal dat wat jij zo lang zocht, jou zelf komen vinden. Omarm en ontvang het maar…heel dicht in dat grote hart van jou. En zo zie je maar weer…uit niets, komt altijd iets. Veel licht en liefde in 2023. Wait and see.”

Julie Van der Zijl, uit ‘Big Brother', gaat optimistisch het nieuwe jaar tegemoet. “2020 heeft me gebroken. 2021 heeft mijn ogen laten openen. 2022 heeft me veranderd. 2023 hopelijk mijn jaar. Waar ik de beste versie van mezelf zal worden.” Het is geen gemakkelijk jaar voor haar geweest. “Ik laat achter mij een moeilijk jaar, een jaar van veel verandering . Ik heb veel beslissingen moeten nemen, makkelijke maar ook heel moeilijke. Maar ze waren nodig. Ik weet wat kan en wat beter moet. Ik zal er in het jaar 2023 alles aan doen om deze dingen gemakkelijker te maken, met meer slaagkansen. Ook beloof ik ‘iets’ liever te zijn. Dank u aan mijn familie , vrienden, collega’s en aan jullie voor alle liefde en steun. Een prettig einde jaar en dat al jullie wensen mogen uitkomen.”

