BV 24/7. Achter de schermen van ‘The Masked Singer’ met Danira en Kat Kerkhofs

Royalty KIJK. “Als vader er niet was geweest, was ze nog steeds een serveer­ster”: familie Meghan Markle geeft laatste explosieve interview

Net voor de kroning van Charles geeft de familie van Meghan Markle ‘hun laatste interview ooit’. In de trailer van het Australische programma ‘7NEWS Spotlight’ zien we haar halfzus Samantha en halfbroer Thomas. Maar ook haar vader komt in beeld. En het lijkt erop dat de familie weer uithaalt naar de hertogin van Sussex. “Als vader er niet was geweest, was ze nog steeds een serveerster geweest”, zegt Samantha. Ze delen ook nooit geziene beelden van Meghan als ‘homecoming queen’ en dansende cowgirl. Het interview is op zondag 30 april te zien op Channel 7 Spotlight én zal ongetwijfeld weer heel wat stof doen opwaaien.