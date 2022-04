BV 24/7. Achter de schermen bij ‘Liefde voor muziek’ en Sarah Puttemans geniet van de zonsondergang

TV Erop of eronder in ‘Huis gemaakt’: voor welke koppels in Antwerpen en Beringen eindigt de woondroom?

Alexia & Emiel en Ines & Sebastien van ‘Huis gemaakt’ kunnen opgelucht ademhalen. Zij overtuigden de jury van hun plannen met het Boortmeerbeekse huis en sloopten al meteen de eerste muren. Voor de koppels in Antwerpen en Beringen is het nu ook D-day. Ook zij werkten dag en nacht door om hun plannen in een oogstrelende maquette te gieten. Juryleden Cerina, Hadisa en Gert staan voor een bikkelharde beslissing, want per locatie zullen slechts twee van de drie koppels aan de ruwbouwwerken mogen beginnen.

