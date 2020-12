‘Buurtpolitie’-actrice Dorien Reynaert bevallen van eerste kindje

Showbizz ‘Familie’-actrice Dorien Reynaert wordt mama: “Eerlijk gezegd ben ik echt bang voor de bevalling”

22 juli Actrice Dorien Reynaert (31) - bekend van ‘De Buurtpolitie’ en ‘Familie’ - kijkt vol verwachting uit naar de geboorte van haar eerste kindje eind dit jaar. “We hebben de quarantaine goed gebruikt. We hadden toch zeeën van tijd”, lacht ze in TV Familie. Ze vertelt over haar kwaaltjes, haar carrière als actrice en hoe ze als mama in het leven zal staan. “Ik zie het in ieder geval niet zitten om alléén maar mama te zijn.”