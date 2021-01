‘Buurtpolitie’-acteur Johan Kalifa Bals verzamelt oldtimers: “Elke hobby kost geld, toch?”

Showbizz ‘De Buurtpoli­tie’-ac­teur Johan Kalifa Bals raakte besmet met corona: “Ik proefde het verschil niet meer tussen pizza en spaghetti”

3 juni Ook BV’s ontsnappen niet aan het coronavirus. Na Axel Daeseleire, Walter Grootaers en Peter Rouffaer raakte ook Johan Kalifa Bals, beter bekend als Obi uit ‘De Buurtpolitie’, besmet met Covid-19. De acteur moest de voorbije twee weken in thuisquarantaine blijven nadat hij het virus had opgelopen via zijn vriendin Selina, die als verpleegster in een ziekenhuis werkt. Dat vertelt hij in Story.