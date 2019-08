Buurman Chris Dusauchoit voor de rechter: lees hier alles over de ‘Babylonische vliegenplaag’ die de presentator teisterde SDE

14 augustus 2019

10u00 1 Showbizz Presentator Chris Dusauchoit (56) kan opgelucht ademhalen: de buurman en veehouder die vorige zomer een ‘Babylonische vliegenplaag’ veroorzaakte bij de man en zijn buren, moet zich in december voor de rechter gaan verantwoorden. We zetten alle feiten nog eens op een rijtje.

Het begon allemaal in april 2018. Een razende Chris Dusauchoit uitte zijn frustraties op Twitter. “Voor de derde keer in minder dan twee jaar tijd is mijn tuin ondergelopen met kalvermest van het bedrijf naast de deur”, klonk het. “Ik woon hier 25 jaar en had nooit problemen. Tot het bedrijf werd overgenomen door TS uit L. Op dat moment begon de waanzin. TS bouwde zonder vergunning van alles bij, waaronder een gebouw met een verbrandingsoven waarin hij (bouw)afval en bewerkt hout opstookt. Dag en nacht. En dan kwamen de ratten en de vliegen”, postte de televisiefiguur. ”Afvalwater en gier worden gewoon op de bedrijfsterreinen geloosd en lopen van daaruit de velden in. Alles wat hij niet mag doen, doet hij toch. Ik kan het aantal pv’s dat ik heb laten opstellen niet meer tellen”, ging hij verder.

Maar volgens Dusauchoit trok de man zich niets aan van de klachten van zijn buurtbewoners. “Hij woont hier ook niet. Laat buitenlanders het vuile werk opknappen en duwt ze in een woning die ei zo na onbewoonbaar is verklaard. Ze slapen er op de grond. De boeren hier in de buurt die zich wél aan de regels houden, trekken zich de haren uit de hoofd.” De gevolgen waren niet min. “Planten verbranden en verdorren, de stank is niet te harden (zijn mestputten liggen gewoon open en bloot).” De vliegen zijn bovendien echt overal. “Ze zitten met dertig op je koffiezet, ze zitten op je bord, ze zitten op je confituur. Ik heb wekenlang de vliegenstront van mijn plafonds geschrobd. Je slaat er vijftig dood en er komen er nog honderd bij.”

De presentator, bekend van ‘Dieren In Nesten’, trok naar de dienst Milieu en Gezondheid, maar die reageerde niet zoals gehoopt. “Dat is geen vliegenplaag hoor, mijnheer Dusauchoit, dat zijn clusters. Goed ramen en deuren sluiten en trek uw plan”, kreeg de man naar eigen zeggen te horen. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) was de enige instantie waarop Dusauchoit wel kon rekenen, omdat zijn buurman op zijn terrein gevaarlijk medisch afval opstapelde. Ondanks de talloze klachten, waarschuwingen en pv’s bleef zijn buurman echter gewoon verder doen. Dusauchoit wees met beschuldigende vinger in de richting van de Vlaamse Milieu-inspectie. “Die houdt hem de hand boven het hoofd, ook nu bij de derde overstroming”, klonk het.

Scherens reageert

Wat later reageerde de buurman, Theo Schrevens, bij VRT NWS. De boer sprak tegen dat de overlast pas kon gestart zijn toen hij het bedrijf overnam, want volgens hem was de boerderij destijds niet in orde en heeft hij net alles in orde gebracht. Schrevens erkende dat er twee jaar geleden een vliegenprobleem was, maar dat hij er “de laatste twee jaar geen heeft gezien”. Dat mest van zijn bedrijf bij Dusauchoit belandde, vond hij al helemaal van de pot gerukt. “Het niveau van mijn put staat een meter onder het oppervlakteniveau. Bij Chris staat er water aan de oppervlakte, mijn mest kan niet bergop lopen toch? Dat is totaal onmogelijk.” De boer stelde verder dat hij een kachel met houtsnippers heeft, maar dat daar geen vergunning voor nodig is en dat hij bovendien is uitgerust met een roetfilter die schadelijke gassen tegenhoudt. Volgens hem was de presentator de enige buur die kloeg, en stond Dusauchoits huis als voormalige bedrijfswoning ook dicht bij de 800 dieren. Over de vele processen-verbaal die Dusauchoit had laten opstellen, zei hij dat daarin geen overtredingen werden vastgesteld.

Maatregelen

Eind juni legde de Milieu-inspectie het veebedrijf dan toch eindelijk maatregelen op om de enorme vliegenplaag in te dammen. Het bedrijf moest met name de goten waarin de mest van de kalveren werd opgevangen leegmaken en reinigen met een speciaal product. “De Milieu-inspectie heeft tijdens een bezoek vastgesteld dat het veebedrijf aan de basis ligt van deze uitzonderlijke vliegenexplosie. De oorzaak is de kalvermest die in de opvanggoten terechtkomt vooraleer te worden afgevoerd naar de mestkelder en waarin vliegen zich razendsnel ontwikkelen”, liet woordvoerster Brigitte Borgmans weten. “De inspectie heeft het bedrijf opgelegd die mest zo snel mogelijk te verwijderen en de goten te reinigen met een speciaal product. Wij volgen de situatie verder op.”

Het bleek niet de eerste keer dat het bedrijf dergelijke inbreuken deed. “De inspectie is zowel in 2016 als in 2017 opgetreden ten aanzien van de landbouwer omwille van problemen met mest en vliegen”, aldus Borgmans.

De burgemeester grijpt in

Helaas reageerde Schrevens niet snel genoeg op de beslissing van de Milieu-inspectie. Op 30 juni liet de burgemeester van Holsbeek, Hans Eyssen, dan ook weten dat hij zelf zou ingrijpen. “Ook ik heb de eigenaar maandag aangemaand om zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 48 uur afdoende maatregelen te nemen om de vliegenplaag in te dijken”, klonk het. “Omdat we deze week vaststelden dat zijn aanpak totaal onvoldoende was, hebben we zelf een gespecialiseerde firma gecontacteerd. Die zal de kalverstallen op drie dagen tijd volledig reinigen. De kalveren werden naar het slachthuis afgevoerd. De kosten, zo’n 30.000 euro, zullen we verhalen op de uitbater.”

Rechter

Nu is er opnieuw een doorbraak in de zaak. Theo Schrevens zal zich in december voor de rechter moeten verantwoorden. “Blijkbaar vindt het openbaar ministerie het zwaarwichtig genoeg om hem te vervolgen. Bij de vorige eigenaar hadden we nooit last van afval, stank en die bijhorende vliegen. Deze week heb ik nog twee zakken met groene vleesvliegen gevangen”, reageert een tevreden Dusauchoit. De landbouwer moet zich op 16 december samen met Gildan bvba en Sobivet nv verantwoorden in de Leuvense correctionele rechtbank voor het niet naleven van de door de rechter opgelegde regels en omdat hij niet voor alles de juiste vergunning had. “Ik heb het dossier nog niet kunnen inkijken, dus ik weet nog niet precies over wat het gaat”, reageert Schrevens. “Ik heb dan ook bijna elke week een klacht aan mijn been. Chris is een pitbull, die laat mij niet los. Maar ik laat hem doen, ik doe gewoon mijn werk. Dat het vorig jaar niet allemaal in orde was, geef ik wel toe. Maar ik ga er mijn slaap niet voor laten”, aldus Schrevens. Naast Dusauchoit zijn er in de zaak nog drie benadeelden.