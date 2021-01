Buurman Chris Dusauchoit beschuldigt hem van bedreigingen in vliegenplaag-zaak: “Hij zit compleet op z’n tandvlees”

Het is een vete die al jaren aansleept. Chris Dusauchoit heeft het niet getroffen met het veebedrijf dat zich in de buurt van z’n huis in Sint-Pieters-Rode bevindt. Eigenaar Theo Schrevens, een dierenarts, woont er zelf niet, maar laat het bedrijf waar honderden kalveren behuisd zijn uitbaten door iemand anders. Over de overlast die dat oplevert zijn al verschillende klachten ingediend, en hebben milieu-instanties zich al ettelijke keren uitgesproken. Grond van de zaak is daarbij meestal dat het bedrijf iets moet doen aan die enorme overlast. Ofwel alles kundig en met voldoende personeel uitbaten, ofwel stoppen met de exploitatie.