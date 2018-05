Burt Reynolds (82) is nog lang niet versleten: hij krijgt een rol in nieuwe Tarantino-film TC

09 mei 2018

12u02 0 Showbizz Regisseur Quentin Tarantino is volop bezig met de laatste voorbereidingen op de opnamen van 'Once Upon a Time in Hollywood', zijn film over het Hollywood in 1969, vlak voor Charles Manson aan zijn moordpartijen begon. Zopas raakte bekend dat hij zijn cast weer aangevuld heeft met enkele topacteurs. Opvallendste naam? Burt Reynolds.

Er doen sowieso al flink wat grote namen mee aan 'Once Upon a Time in Hollywood', dat komende zomer wordt gefilmd. Zo wisten we al dat Leonardo DiCaprio de rol van een krasselende Hollywoodster zal spelen en dat Brad Pitt diens stuntman zal vertolken. Ook Margot Robbie kreeg een hoofdrol. Zij vertolkt de betreurde Sharon Tate. Nu dropte Tarantino nog enkele grote namen voor zijn cast.

Oude bekenden

Zoals we van hem gewoon zijn, kiest Quentin Tarantino ook nu weer voor acteurs waar hij eerder al mee werkte. Tim Roth en Michael Madsen, die allebei al in meerdere Tarantino-films speelden, krijgen een kleinere rol. Net als Kurt Russell die ook te zien was in Tarantino's meest recente western 'The Hateful Eight'. Maar Quentin pakte ook uit met een verrassende naam. Levende Hollywoodlegende Burt Reynolds zou een belangrijke rol krijgen in de film. Er moeten nog wat punten en komma's geregeld worden aan het contract, maar Reynolds zou al mondeling toegezegd hebben. Welke rol hij zal vertolken is nog niet bekend. Burt is al sinds 1958 actief in Hollywood, maar blijft de films aan elkaar rijgen. Zo dook hij in 2017 nog in vijf films op. Dit jaar was hij al te zien in 'Shadow Fighter'. Naast 'Once Upon a Time in Mexico' wordt hij ook nog aangekondigd in twee andere producties. Zijn meest legendarische rol blijft natuurlijk die van Bandit in de legendarische actiefilm 'Smokey and the Bandit' uit 1977.