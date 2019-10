Burn-out woelt jeugdtrauma boven bij Trisha: “Ik kan niet meer geholpen worden, het is te laat...” Hartverscheurende noodkreet Redactie

01 oktober 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showizz “Ik wil geen pokerface meer opzetten, maar ik weet niet hoe ik mezelf moet zijn. Ik ben een wrak!” Ze zit diep, zangeres Trisha (36). Door in juli te crashen en therapie te volgen, groeit bij haar het besef van wat er in haar jeugd allemaal is misgelopen. In Dag Allemaal praat ze voor het eerst zelf over die beproeving.

Trisha, die ook een fitnesszaak uitbaat, zit al maanden thuis met een zware burn-out. Ze krijgt daarvoor ook professionele hulp. Maar de wanhopige boodschap die ze zopas op Facebook zette, deed alarmbellen afgaan.

‘Bescherming vind je in de eerste plaats bij je ouders/opvoeders. Maar wat als je voelt dat je opgegroeid bent zoals Mowgli in de film ‘The Jungle Book?’’ schreef Trisha. ‘Je bent achttien jaar en wordt losgelaten in deze wereld zonder enige houvast. En nu moet ik de eerste correcte stapjes aanleren van hoe het écht moet! Dan nog de uitputting van het laatste jaar waarin ik gezorgd heb dat onze twee zaken konden blijven bestaan! Ik heb vooral nood aan échte liefde, warmte, erkenning... Want het is verdikkeme zwaar’.

“Door mijn therapie kom ik nu pas écht te weten wat er met mij is gebeurd”, aldus Trisha. “Ik vermoedde al dat er iets niet klopte aan mijn opvoeding, maar ik vertrouwde de personen die me ‘opvoedden’. Ik wist niet meer wie ik was of wat ik wilde, want mijn ouders dicteerden alles en we moesten ons daaraan houden. Anders werden we gestraft. Dit schreef ik in een brief naar één van hen: ‘Bedankt dat je mij het leven hebt geschonken en bedankt dat je het mij ontnomen hebt.’’

Zotte ideeën

“Als ik buitenkwam, zette ik een spontane lach op”, gaat Trisha verder. “Mijn relatie met Ignace Crombé en de problemen met de pers hebben dat nog versterkt. Ik zette altijd een pokerface op. Ik wil dat niet meer, maar ik weet gewoon niet hoe ik mezelf kan zijn. Ik heb crazy ideeën gehad en uitgevoerd, maar dat heeft allemaal te maken met mijn ziekte. Heb ik spijt van mijn relatie met Ignace? Nee, hij is een échte vriend geworden...”

“Ik zit diep en moet van alles opnieuw aanleren, want wat is echt? En daarom heb ik écht nood aan een reikende hand, een knuffel, de woorden ‘We zijn er voor je’, en ook hulp bij de zorg voor mijn kinderen en mijn man. Want zij kunnen nu écht geholpen worden! Ik niet meer, dat is te laat...”