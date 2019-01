Burgemeester Rotterdam gaat rond de tafel zitten met rappers: "Ze moeten stoppen met het ophemelen van vuurwapengeweld" MVO

10 januari 2019

15u37

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam wil met rappers rond de tafel gaan zitten om een eind te maken aan het verheerlijken van vuurwapengeweld, zo meldde hij donderdag in zijn nieuwjaarstoespraak in de gemeenteraad. Ook pleit hij voor zwaardere straffen voor wapenbezit.

Hij vindt dat de rappers hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zelf in actie moeten komen om het bezitten van een vuurwapen en ophemelen van vuurwapengeweld te stoppen. Zijn oproep doet hij na de gewelddadige dood van de 31-jarige Rotterdamse rapper Feis in de nieuwjaarsnacht. Feis overleed na een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg. De 31-jarige broer van de rapper raakte zwaargewond.

Het is nog steeds onduidelijk door wie en waarom Feis werd doodgeschoten. De politie hield eerder zeven mensen aan, maar geen van hen zou iets met de schietpartij te maken hebben. Wel zit er nog een verdachte vast, omdat hij een vuurwapen bij zich had.

Het zit Aboutaleb dwars dat “er te veel vuurwapens in omloop zijn’', zo zei hij in zijn toespraak. “De politie doet al veel om vuurwapens van straat te halen. Helaas is het zo dat in de rapscene vuurwapens regelmatig verheerlijkt worden. Zij schotelen onze jeugd soms het beeld voor dat het cool is om een wapen te bezitten en zelfs te gebruiken als je dat nodig vindt.’' Hij gaat een groep rappers uitnodigen voor een gesprek.