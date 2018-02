Buren zien Taylor Swift liever gaan dan komen EVDB

18 februari 2018

17u50

Bron: Page Six/Telegraaf 0 Showbizz Taylor Swift blijft woningen bijkopen in de duurste wijk van New York, Tribeca, maar daar zijn haar buren totaal niet happig om. Zij zien op tegen de gevolgen die Taylor's beroemdheid voor hun buurt zal hebben. Dat meldt Page Six, die de omwonenden interviewde.

Taylor had al een penthouse van bijna 750 vierkante meter aan Franklin Street 155 en heeft nu nog wat uitgebreid. Ze kocht het buurhuis, dat drie verdiepingen telt en een appartement. Haar woningwaarde in de straat, die in de duurste wijk van New York ligt, komt daarmee op bijna 50 miljoen dollar neer.

Volgens Page Six zijn de buren daar niet mee gediend. "We zitten hier niet te wachten op beroemdheden die paparazzi of fans met zich meebrengen. Er hangt nu al regelmatig een groep tienermeisjes rond de woning. Ja, er wonen wel meer celebrities in de wijk, maar die zijn minder opzichtig. De meer opvallende sterren wonen vooral in wijken als de West Village."

'Taylor Swift can go f-ck herself' staat er zelfs te lezen op een poster in de straat. "Iedereen is bang dat ze de twee woningen met elkaar gaat verbinden, wat een enorm verbouwingsproject zou zijn. En dat zou een drama zijn in onze straat, die al een rijke geschiedenis heeft als het om verbouwingen gaat. Al is er daardoor maar één straat afgesloten, het draait altijd op een chaos uit.", legde een bewoner uit.

En dat is nog niet het enigste. Ook zouden alle bewoners van het complex op nummer 155 last hebben van Swift wanneer ze binnen of buiten moet. Haar bewakers houden dan namelijk de lift voor haar vast. Volgens omwoners staat de lift zo soms wel een half uur vast aan de penthouse.