Bumba viert zijn 15e verjaardag, en jij kan een bezoekje winnen MVO

18 maart 2019

18u22 0 Showbizz Bumba bestaat 15 jaar. Het vrolijkste clowntje van de lage landen vermaakt al jarenlang het jongste publiek van Nederland en België. Met 220 afleveringen op televisie in 33 verschillende landen, 300 miljoen views op YouTube mag de clown nu 15 kaarsjes uitblazen.

Speciaal voor zijn verjaardag wordt er een DVD uitgebracht én organiseert Studio 100 samen met Ketnet Junior een wedstrijd waarmee je met je crèche of kleuterschool kans maakt op een bezoekje van Bumba.

Bumba verovert al vijftien jaar de harten van vele kinderen. De ietwat ondeugende, maar altijd vrolijke clown Bumba reist samen met Bumbalu en een heleboel andere vriendjes de wereld rond om zijn kunstjes op te voeren. In het circus beleven ze avonturen met situaties die heel herkenbaar zijn voor peuters. De avonturen zijn op televisie te volgen in korte afleveringen van vijf minuten. Ook is Bumba regelmatig te bewonderen in theatervoorstellingen die speciaal zijn gemaakt voor de allerkleinsten. Later dit jaar zal Bumba weer nieuwe avonturen gaan beleven in de theatershow ‘Bumba Op Reis’.

Win een bezoekje

Bumba wil zijn verjaardag graag samen met een heleboel kinderen vieren. Daarom maken crèches en kleuterscholen kans om een bezoek van het vrolijke clowntje te winnen. De spelregels zijn simpel. Maak een mooie verjaardagskaart voor Bumba. Download de kleurplaat op de website van Studio 100 of Ketnet Junior en maak hier een feestelijke creatie van.

Praktische informatie: download de kleurplaat en bekijk alle voorwaarden van de winactie op www.studio100.com/win of www.KetnetJunior.be. Meer weten over Bumba? Kijk op www.studio100.com/bumba.