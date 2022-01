Buitenechtelijke zoon van Arnold Schwarzenegger vertelt over hun band

“Ik moet waarschijnlijk duidelijk maken dat het even heeft geduurd voor mijn vader en ik echt close werden”, vertelt Joseph Baena in de podcast ‘Unwaxed’. Hij heeft het daarin over zijn vader, Arnold Schwarzenegger. Die had een affaire met Josephs moeder, de huishoudster van het gezin, waarna Joseph werd geboren. “Ik groeide op bij mijn moeder en was altijd zenuwachtig”, zegt Baena. “Ik wilde niet dat hij slecht over me zou denken. Dat hij zoiets had van: ‘Wat doét die kerel toch? Hij is altijd maar aan het feesten.’”

“Nu gaat het echt geweldig tussen ons. We zijn erg close en grappen over alles." En Arnold blijkt erg geïnteresseerd in het leven van zijn zoon. “Hij zegt altijd: ‘Vertel me alles! Vertel me over het drama, vertel me over de meisjes.’” Al is Joseph niet van plan om de achternaam van zijn vader aan te nemen. “Ik vind het niet zo belangrijk, ik doe mijn eigen ding. Ik denk er niet vaak aan. Ik héb dan ook al een achternaam. Ik doe nu zo veel en slaag in de doelen die ik mezelf gesteld heb. Mijn achternaam laten veranderen is wel het laatste waar ik aan denk.”