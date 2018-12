Buitenechtelijke affaire breekt Jo met de Banjo zuur op: “Na elk afspraakje moest ik hem betalen, zo kon hij z’n vrouw wijsmaken dat hij was gaan werken” Zijn minnares eist nu haar geld terug Wim Nijsten

18 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Bij de rechtbank van Leuven is een klacht ingediend tegen Jo De Clercq (71), beter bekend als Jo met de Banjo. Een bijna twintig jaar jongere vrouw eist duizenden euro’s van hem omdat hij haar geld heeft afgetroggeld om zijn minnares te kunnen zijn. “En ik ben niet de enige die hij dat heeft gelapt”, zegt de dame in kwestie in Dag allemaal. “Mijn advocaat noemt hem een oplichter. En een gigolo.”

De vrouw die Jo met de Banjo voor de rechter sleept, wil graag haar verhaal doen in Dag Allemaal. “Omdat er een einde moet komen aan zijn praktijken”, stelt ze. Ze staat er evenwel op anoniem te blijven. Uit schaamte omdat ze in de val is getrapt van wat zij ‘een gewiekste oplichter’ noemt. Ze vreest bestempeld en nagewezen te worden als ‘dat naïef mens’. Wel is ze bereid om met het weekblad af te spreken, en toont ze ons alle bewijzen die haar verhaal staven. Ook haar advocaat bevestigt aan de redactie dat er een klacht is ingediend tegen Jo met de Banjo.

