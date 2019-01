Bryan Singer opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik SD

23 januari 2019

15u38

Bron: ANP 0 Showbizz ‘X-Men’-regisseur Bryan Singer (53) wordt in een grootschalig onderzoek van het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic opnieuw beschuldigd van seksueel ongepast gedrag en zelfs verkrachting. Daarbij zouden ook minderjarige jongens betrokken zijn.

Het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic werkte een jaar lang aan een grootschalig onderzoek over Bryan Singer, waarvoor ze meer dan vijftig mensen interviewden. Verschillende mannen beweren dat Singer hen probeerden te verleiden, en in bepaalde gevallen ook seks met hen had. Sommigen onder hen waren minderjarig, terwijl Singer al ouder was dan 30. Er zijn ook beschuldigingen van verkrachting.

De advocaat van Singer, Andrew B. Brettler, liet weten dat de regisseur nooit gearresteerd of beschuldigd werd van een misdaad, en dat hij ontkent dat hij ooit seks gehad heeft met of een voorkeur heeft voor minderjarige mannen.

De dans ontspringen

De nu 53-jarige regisseur is al jarenlang een van de succesvolste regisseurs in Hollywood, met kleppers als ‘The Usual Suspects’, ‘Valkyrie’ en vier ‘X-Men’-films op zijn conto. Al van in het begin van zijn carrière werd Singer echter omringd door geruchten van seksueel wangedrag. De beschuldigingen waren zo wijdverspreid, dat in juli 2017 4.000 studenten, faculteitsmedewerkers en alumni van de University of Southern California een petitie tekenden om Singer’s naam van een van de lesprogramma’s van de school te halen, wat ook meteen gebeurde. En zoals een getuige in het onderzoek zegt: “Toen het nieuws van Harvey Weinstein bekend raakte, dacht iedereen dat Bryan Singer de volgende zou zijn."

Maar voorlopig blijkt Singer de dans nog vrij goed te ontspringen. Vorig jaar werd hij ontslagen als regisseur van ‘Bohemian Rhapsody’, maar volgens de officiële verhalen had dat meer te maken met aanhoudende spanningen op de set en Singers’ veelvuldige afwezigheden. Drie dagen na zijn ontslag beschuldigde een man uit Seattle Singer ervan dat de regisseur hem in 2003 verkracht zou hebben, maar of het iets met de spanningen te maken heeft, is niet geweten. Werk heeft Singer in ieder geval genoeg. Hij tekende voor de opnames van ‘Red Sonja’, wiens hoofdpersonage ironisch genoeg een overlevende van seksueel geweld is.