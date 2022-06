Brutaal, goudeerlijk en poedelnaakt: hoe Måneskin meer werd dan de hype

showbizz Ook Lizzo mengt zich in abortus­kwes­tie en doneert een miljoen dollar

Lizzo is in actie gekomen nadat bekend is geworden dat vrouwen in de Verenigde Staten niet meer grondwettelijk recht hebben op een abortus. De zangeres heeft besloten 500.000 dollar van haar aankomende The Special Tour te doneren aan verschillende abortusorganisaties. Live Nation, die haar tournee promoot, levert dezelfde bijdrage waardoor het totaal op 1 miljoen dollar komt.

10:50