Brusselse rapper Roméo Elvis is in het huwelijksbootje gestapt

Roméo Elvis en Lena Simonne vormen al negen jaar een koppel en gaven elkaar nu ook het ‘ja’-woord. Zondag stapten de twee in alle discretie in het huwelijksbootje. Er zijn weinig beelden van de grote dag, maar Elvis postte wel een kort filmpje van dé kus op zijn Instagram-verhaal.

Het koppel ging vorig jaar door een moeilijke periode toen de rapper door een jonge vrouw werd beschuldigd van aanranding. Wat er precies is voorgevallen tussen de twee is niet duidelijk, maar Roméo Elvis heeft de beschuldigingen niet ontkend. De succesvolle muzikant verontschuldigde zich zelfs publiekelijk voor zijn gedrag: “Ik was een klootzak”, schreef hij op zijn sociale media. “Het was een stomme impuls. Ik ben me ervan bewust dat ik mijn handen op een ongepaste manier heb gebruikt. Ik was ervan overtuigd dat ik inging op een uitnodiging, die geen uitnodiging bleek te zijn.”