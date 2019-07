Exclusief voor abonnees Bruno Wyndaele: “Een programma als ‘De Mol’ zou vandaag niet meer gelanceerd worden” JD

24 juli 2019

15u00

Bron: De Morgen 0 Showbizz Deze zomer heerst nostalgie op uw tv. In volle primetime toont Eén oude afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’. Bij VTM wordt ‘Lili en Marleen’ van onder het stof gehaald en VIER splitst ons herhalingen van ‘Komen eten’ in de hongerige maag. Niemand schrikt nog van een schrale tv-zomer, maar volgens Bruno Wyndaele, voorzitter van de beroepsvereniging voor tv-producenten, is er meer aan de hand: “De zenders zijn op het rempedaal gaan staan en ze gaan hun voet er niet snel meer afhalen.”

Sla je niet te snel in paniek? De tv-zomer is toch altijd magertjes geweest?

“Omdat we er al jaren aan gewend zijn, zien we het probleem niet. Als je een kikker in een pot kokend water gooit, springt hij eruit. Laat je het water langzaam opwarmen, dan blijft hij zitten. ‘Ach, het is zomer, er is niks op televisie’, denkt de kijker. Maar het uitzendschema oogde nooit zo mager. De drie grote zenders – Eén, VTM en VIER – lossen de rol. Niet om ons te pesten, maar omdat ze de centen niet meer hebben. En het is nog maar de vraag of het na de zomer beter wordt.”

Waar knelt het schoentje?

“Vroeger betaalden de kijkers voor hun tv-programma’s aan de rechtmatige begunstigden: de zenders en de makers. Bij de openbare omroep via belastinggeld, bij de commerciële omroep door naar reclameboodschappen te kijken, die de zender dan in inkomsten vertaalde. Met dat geld werden producenten betaald om tv-programma’s te maken. Vandaag staat dat model op de helling: de dotaties voor de openbare omroep zijn gezakt en reclame kun je makkelijker negeren dan ooit. Maar dat laatste kan enkel omdat je bij een abonnement van Telenet of Proximus een toestelletje krijgt waarmee je kunt doorspoelen. En dat abonnementsgeld vloeit níét terug naar de zenders. De kijker betaalt dus wel, maar niet aan degene die de programma’s maakt.”

Ik dacht dat distributeurs als Proximus en Telenet wel een bijdrage betaalden.

“Slechts in heel beperkte mate. En de internetproviders dragen al helemaal niks bij. Nochtans verspreiden die ook audiovisuele inhoud: breedbandinternet dient niet om een mailtje naar je moeder te sturen, hè. Maar wie op internet naar tv kijkt, betaalt aan Mobile Vikings, Base of Orange. En dat geld komt nooit bij de makers terecht.”

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis