Bruno Vanden Broecke zweert bij een traditionele rolverdeling binnen zijn gezin: "Mijn vrouw blijft bewust thuis bij onze drie zonen"

21 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz In de nieuwe Vlaamse film ‘Trio’ speelt Bruno Vanden Broecke (44) de melancholische Wim, en binnenkort duikt hij ook op in het tweede seizoen van ‘Callboys’. De opvoeding van hun drie zonen ligt dus grotendeels bij zijn partner Evie, die bewust huisvrouw is. “Financieel is dat soms onzeker, maar door die verdeling hebben we toch minder stress”, zegt de acteur in Story.

De Belgische bioscoopscene is met ‘Trio’ net een film rijker geworden. Een bijzonder project, al was het maar omdat de prent het resultaat is van een samenwerking tussen goede vrienden en collega’s Matteo Simoni, Ruth Beeckmans en Bruno Vanden Broecke.

Het verhaal zet twee mannen centraal: Wim, een eenzaat die al jaren vastgeroest is in zijn kantoorjob, en zijn halfbroer, die hem als verjaardagscadeau een escortmeisje geeft. “De film is gebaseerd op het theaterstuk ‘Hechten’, waarmee we maar liefst zestig keer op de planken hebben gestaan”, vertelt Bruno. “Het is een eenvoudig verhaal over drie mensen dat zich in één ruimte afspeelt, en daardoor was het een echte uitdaging om te verfilmen. Matteo, Ruth en ik hebben alles zelf bekostigd via ons productiehuis Brutteo. In de eerste plaats was het dus een cadeau aan onszelf. Dat we de film ook verkocht kregen, is een droom die uitkomt.”

Je band met Ruth en Matteo overstijgt die van ­doorsnee collega’s.

Ja, we zijn ook goede vrienden. Lang geleden heb ik het afstudeerproject van Ruth aan het RITCS gezien, en Matteo zat op hetzelfde Conservatorium als ik. Maar we zijn pas echt vrienden geworden toen we elkaar via het werk opnieuw tegenkwamen, Ruth bij ‘Wat Als?’ en Matteo bij ‘Safety First’.

Jullie lijken drie verschillende types. Wat bindt jullie?

Onze smaak: we houden van dezelfde dingen. En we staan allemaal met een zekere lichtheid in het leven, we kijken met humor en veel optimisme tegen de dingen aan. Ruth pakt situaties graag met een kwinkslag aan, Matteo is een speelvogel en ik zou mezelf nu ook geen deprimerend persoon noemen (lacht).

