Bruno Vanden Broecke lunchte vandaag met koningin Máxima

07 december 2018

20u22 1 Showbizz Ze zullen vanavond waarschijnlijk met hun oudste dochter, de jarige prinses Amalia (15), feestelijk dineren, maar vanmiddag lunchten koning Willem-Alexander en koningin Máxima met een groep ‘uitblinkers’. En daar was ook een bekende Vlaming bij: acteur Bruno Vanden Broecke.

Het Nederlandse koningspaar luncht elk jaar met een groep mensen die zich hebben onderscheiden door een bijzondere prestatie, op gebieden als wetenschap, kunst en cultuur, sport en bedrijfsleven. Onder de 28 genodigden waren vanmiddag bijvoorbeeld voetballer Wesley Sneijder (dit jaar gestopt als international bij Oranje) en kickbokser Rico Verhoeven, die dit jaar in Amsterdam zijn wereldtitel prolongeerde.

En dus ook Bruno Vanden Broecke, ons allen welbekend als Sammy Tanghe uit ‘Het Eiland’. Hij kreeg vermoedelijk een uitnodiging omdat hij in september bekroond werd met de Louis d’Or, de prijs voor de beste toneelhoofdrol door een acteur. Hij won dat voor zijn monoloog ‘Para’, waarin hij een ex-commando speelt die in de vorm van een lezing vertelt over zijn deelname aan de Belgische vredesmissie in Somalië, 25 jaar geleden. Minutieus beschrijft de man zijn liefde voor wapens, de onmogelijkheid van de opdracht, het gebrek aan alles in Somalië, de groeiende gekte onder de soldaten, de doden die vallen onder de burgers, de kritiek uit het thuisland. “In alles is Bruno Vanden Broecke in ‘Para’ een acteur die niet lijkt te acteren: hij wórdt zijn personage”, vond de jury toen.