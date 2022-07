Brullen we binnenkort terug mee met ‘Leef’? André Hazes plant in het grootste geheim een comeback

In september vorig jaar liet het management van Hazes weten dat de zanger rust inlaste om weer op krachten te komen, omdat hij kampte met een burn-out. De ‘roerige periode’ waar hij doorheen ging heeft zeker meegespeeld. Daaronder verstaan we het niet kunnen optreden tijdens de coronapandemie , de tol van de roem, en zijn woelig liefdesleven. Ook zouden ‘onverwerkte gebeurtenissen’ uit zijn jeugd een rol hebben gespeeld. Het werd de ‘Leef’-zanger allemaal te veel en laste daardoor broodnodige rust in. Maar nu ziet het ernaar uit dat hij er bovenop is en van plan is om de draad binnenkort weer op te pikken.

Een bron zou namelijk een wel heel bijzonder onthulling hebben gedaan aan ‘Privé’, een showbizzmagazine in Nederland. Zo liet hij onder meer vallen dat de zanger “momenteel op zo’n 90% zit”. “André had zich voorgenomen pas volgend jaar terug te komen, maar ik sluit niet uit dat het toch eerder gaat gebeuren. Wie weet nog dit jaar, anders in het begin van volgend jaar.” Volgens een bron zou hij vorige week al in het grootste geheim hebben gewerkt aan zijn comeback, door plots op te duiken in de gemeente Hilversum. André stond namelijk in de Wisseloord-studio’s en daar was hij niet voor de schone schijn. Volgens de bron maakte hij een opname “die Nederland gaat verbazen”.

Hij zou daar officieel zijn eerste stappen richting zijn grote comeback hebben gezet. Hij nam er een opname op aan de zijde van het Metropole Orkest, bestaande uit zo’n 26 strijkers en 24 blazers. Waarvoor de symfonie is gemaakt? Naar verluidt zal het dienen als tune voor de Videoland-serie, maar wanneer deze wordt uitgebracht is niet bekend. Volgens een insider, die ‘Privé’ en ‘De Telegraaf’ op de hoogte bracht, was zélf aanwezig in de opnamestudio’s. Hij verklaarde dat er heel mysterieus werd gedaan over de opname. De naam ‘Hazes’ stond nergens vermeld, alleen de opnamestudio was ‘gereserveerd’. Er is momenteel nog niets bevestigd, maar het ziet er naar uit dat de fans kunnen beginnen uitkijken naar een grote comeback van hun idool.

