Bruidspaar overrompeld als Tom Hanks inbreekt op bruiloft en op de foto gaat

Het bruidspaar, Diciembre en Tashia Farries, was vooral geroerd dat Hanks openlijk zijn steun betuigde aan een huwelijk tussen twee vrouwen. “We zijn al heel lang samen en dit is de bezegeling van onze liefde voor elkaar. Maar helaas wordt dit nog steeds niet overal geaccepteerd. Dat een wereldster als Tom Hanks dit wél heel normaal vindt is goed voor de algemene acceptatie van het homohuwelijk.”

Tom vroeg de vrouwen of hij met hen en hun zoontje op de foto mocht en complimenteerde het stel met hun outfits. “Het was zo leuk allemaal, hij was ontzettend aardig. Daarbij kwamen we erachter dat hij dezelfde verjaardag deelt met de in 2017 overleden broer van Diciembre. Zijn foto staat hier op een stoel en voor ons is dit een teken dat hij Tom hierheen gestuurd heeft”, aldus het paar.

Het is niet de eerste keer dat Hanks onverwacht bij een huwelijk ‘inbreekt’. In 2016 was hij aan het joggen in het New Yorkse Central Park toen hij bij toeval bij een bruiloft belandde. Ook toen nam hij uitgebreid de tijd om foto’s te nemen met het bruidspaar.

