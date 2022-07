“Bruce Willis wilde na afasie-diagnose blijven werken”

De Los Angeles Times publiceerde vorige week een lang stuk over producent Randall Emmett, met wie Bruce Willis de afgelopen jaren meer dan 25 films maakte. Uit het stuk blijkt dat de producent Willis pushte om te blijven werken, ondanks de gezondheidsproblemen die hem het acteren moeilijk maakten. Maar daar is niets van aan, zegt Martin Singer, de advocaat van Willis. “Mijn cliënt bleef ook na de diagnose werken omdat hij het wílde en het kon”, klinkt het in de Los Angeles Times. “Net zoals veel andere mensen die de diagnose afasie kregen, kunnen blijven werken. Omdat meneer Willis in die films te zien was, konden ze financiering krijgen. Dat zorgde ervoor dat duizenden mensen werk hadden, waarvan heel wat tijdens de coronapandemie.”

De familie van Bruce Willis maakte in maart bekend dat de acteur op pensioen zou gaan omdat hij afasie heeft, een taalstoornis die het gevolg is van een niet-aangeboren hersenletsel en die cognitieve vaardigheden aantast. Na het nieuws kwamen steeds meer verhalen naar boven van moeilijkheden op de set de afgelopen jaren. Zo zou Bruce Willis via een oortje zijn teksten toegefluisterd krijgen. Bovendien leek de acteur bij momenten verward en kon hij moeilijk uit z'n woorden komen. In het stuk van de Los Angeles Times beschrijven crewleden hoe Willis op de set van ‘Midnight in the Switchgrass’ moeite had om een deur open te schoppen. Zelfs wanneer crewleden hem voordeden hoe het moest, slaagde Willis er niet in om de handeling te kopiëren. Daarop liep producent Randall Emmett kwaad de set af. “Heb ik iets fout gedaan?” zou Willis toen aan de rest van de crew gevraagd hebben.