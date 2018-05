Bruce Willis in nieuw boksdrama TC

08 mei 2018

11u37 0 Showbizz Zelden zie je topacteur Bruce Willis (63) in biografische films opduiken. Maar nu heeft hij toch getekend voor de hoofdrol in 'Cornerman', een film gebaseerd op het leven van de legendarische bokscoach Cus D'Amato.

Geen actiefilm à la 'Die Hard' deze keer. Wel een realistisch portret over bokstrainer Cus D'Amato. Niet de minste. De man trainde tal van wereldkampioenen én is de ontdekker van de beruchte bokser Mike Tyson. De film, die zich in de jaren '80 zal afspelen, focust ook vooral op de vriendschap tussen de ervaren trainer en de toen nog piepjonge 'Iron Mike'. Bruce neemt met dit realistisch drama dus een klein risico. Ook al omdat de film het regiedebuut wordt van acteur Rupert Friend, de acteur die we kennen uit 'Homeland'. De opnamen voor de film starten komende herfst.