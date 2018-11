Bruce Springsteen: “Zonder pillen heb ik mezelf niet onder controle” SD

Bruce Springsteen (69) heeft twee keer een mentale inzinking gehad. Dat vertelt de zanger in een interview met Esquire.

Volgens The Boss zitten psychische problemen in zijn genen. Zijn vader leed aan schizofrenie. “In mijn familie moeten we daar alert voor zijn. Ik heb mijn kinderen in de gaten gehouden en met hen hebben we geluk gehad, maar dit zit al in mijn familie lang voor mijn vader.”

De zanger vertelt door de jaren heen met een aantal mentale problemen te hebben gekampt, die hij bestrijdt met medicatie. “Ik slik verschillende pillen om mezelf in evenwicht te houden, anders ga ik flink schommelen en kan het uit de hand lopen.”

Zijn eerste depressie had Bruce toen hij 32 was, bij de tweede was hij in de zestig. “Het kwam dicht in de buurt van echte mentale problemen. Dat zit in mijn DNA. Ik moest uiteindelijk toegeven dat ook ik zaken met me meedraag die me naar een hele duistere plek kunnen brengen.”

Springsteen onthulde eerder al in zijn autobiografie ‘Born To Run’ dat hij jarenlang tegen depressies vocht. In zijn memoires schrijft Springsteen dat zijn vader familieleden had met zware mentale problemen waaronder agoraphobia of pleinvrees. Die werden echter nooit gediagnosticeerd of besproken. “Als kind vond ik dat mysterieus, vervelend en gewoon”, schreef hij. Hij heeft het ook over de moeilijke relatie met zijn vader, die zijn liefde voor zijn zoon maar niet kon uitspreken. “Je hoorde zijn stem breken, maar hij kreeg de woorden niet uitgesproken”. Springsteens vader overleed in 1998.