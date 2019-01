Brooklyn Beckham krijgt commentaar op zijn nieuw lief: “Ze lijkt wel érg op je moeder” DBJ

04 januari 2019

16u48 0 Showbizz Brooklyn Beckham (19) krijgt commentaar van zijn Instagramvolgers. Volgens hen lijkt zijn nieuwe vriendin, het model Hana Cross (21), immers sprekend op zijn moeder. Brooklyn verwijderde de bewuste foto inmiddels van zijn account.

Hana Cross is model en er circuleren dus talloze foto’s van haar op het internet. Wanneer Brooklyn een zwartwit-foto van haar op zijn Instagram-account plaatste, kreeg hij een heleboel gelijkaardige reacties. “Wow, ze lijkt wel érg op je moeder”. Of “Ik dacht dat het je moeder was, een jongere Victoria”. Een ander merkt op: “Iemand ziet eruit als Posh.” Nog een ander verwijt Brooklyn een ’Oedipus complex’. Ook merkt een volger op dat Ross amper lacht, een kritiek die ook Victoria vaker voor de voeten krijgt geworpen.

De 19-jarige Beckham-telg en de 21-jarige Cross werden afgelopen maanden samen gespot in Londen, waaronder tijdens een bezoek aan de Haig Club met Brooklyns ouders. Cross is een Brits model met een contract bij drie verschillende bureaus. Ze heeft opdrachten gedaan voor merken als ASOS, Nastygal en Topshop.

Brooklyn had eerder een relatie met de Amerikaanse actrice Chloe Moretz, met wie het vrij serieus leek te zijn. Afgelopen jaar kwam er toch een einde aan hun relatie, waarna Beckham niet bepaald stil zat op het gebied van vriendinnetjes. Zo werd hij onder meer gelinkt aan YouTube zangeres Lexy Panterra, Alex Lee Aillon en zangeres Abi Manzon.