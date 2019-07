Brood, beleg, zeep... en goedkope musicaltickets: Supermarkt Albert Heijn verkoopt kaartjes voor ‘Mamma Mia’ Frederik Velghe

10 juli 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Musicaltickets voor een spotprijs in de supermarkt: als het van Albert Heijn en theaterproducent Deep Bridge afhangt zullen we dit soort acties wel vaker zien in de toekomst. “We beseffen goed dat onze tickets voor veel mensen te duur zijn”, klinkt het.

In Nederland doen ze het al langer: populaire theaterproducties, zoals die van Joop van den Ende, verkopen hun tickets via supermarktketens tegen voordelige prijzen. In Vlaanderen is de primeur voor ‘Mamma Mia’, van regisseur Stany Crets. Trouwe klanten van Albert Heijn kregen er bij elk gekocht ticket voor de avant-première (in februari 2020) één gratis bij, en kunnen de komende maanden nog sparen voor aanzienlijke kortingen.

Het goeie leven

“De actie is een enorm succes”, zegt Ann Maes van Albert Heijn België. “Dus we gaan dit wellicht in de toekomst vaker doen. We voelen dat we ons niet moeten beperken tot het gewoonlijke aanbod van de ­supermarkt, maar dat we onze klanten ook op andere manieren moeten laten genieten van het goeie leven. En ‘Mamma Mia’ past perfect in die strategie. Vorige week was er onze superpromo, waarbij we twee tickets verkochten voor de prijs van één, en nu volgt er nog een spaaractie, gekoppeld aan de aankopen die mensen doen bij ons.”

Niet weggeven

“Ook wij zijn uiteraard tevreden met de samenwerking”, zegt Koen Hendrickx van theaterproducent Deep Bridge. “We zijn ons ervan bewust dat musical­tickets voor veel mensen erg veel geld kosten. Veel kunnen we daar niet aan doen, musicals maken is nu eenmaal duur. Maar op deze manier bereiken we toch mensen die anders niet tot in onze zalen zouden komen.”

Is het ook noodzaak geworden voor de musicalsector om op deze manier toch het ­nodige publiek te vinden?

Nee, helemaal niet. We geven de tickets ook niet zomaar weg, hé. Mensen moeten ervoor uit hun zetel komen, enige moeite doen. En de 1+1-actie beperkte zich ook tot enkele avant-premières. Noem het een nieuwe, frisse manier van promotie voeren, die ongetwijfeld navolging zal krijgen.

Hoeveel tickets willen jullie met ‘Mamma Mia’ verkopen?

We gaan niet mee met onze concurrenten die regelmatig uitpakken met cijfers over het aantal verkochte tickets. Laten we zeggen dat we een halfjaar voor de première nu al op vijftig procent zitten van het aantal dat we hoopten te bereiken. Dat ziet er dus heel goed uit.