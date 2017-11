Broers Van Echelpoel sluiten "belachelijk zot jaar" af met eerste dubbelalbum Jolien Boeckx | TDS

05u30 0 Showbizz 'Daanse en chaanse meej Van Echelpoel’ kan je voortaan ook gewoon thuis, of in de auto. Broers Jef en Yves Van Echelpoel brengen hun allereerste album uit. “De kers op de taart van een belachelijk zot jaar.” Vanaf januari breien ze trouwens een nieuw verhaal aan het bestaande succes. Top secret, dus nog een bikke geduld.

We baaite de vloer in twieje. Da’s het motto op het allereerste album van de twee zotste en tegelijk meest sympathieke Kempenaars van ’t land. Een plaat met twee mixen van elk drie kwartier. Hun eigen gekende nummers, waaronder ‘Ziet em Duun’ – afgelopen zomer nog goed voor dubbel platina met meer dan 40.000 verkochte exemplaren —, ‘Waddistjom’ en ‘Wiesegaidanie’ door elkaar geflanst met bestaande rap, funk en electro, én met zes gloednieuwe Van Echelpoels, zoals ‘In Maine Manta’ en ‘De Biejestemet’. “Nooit gedacht dat wij ooit een album zouden uitbrengen. Dat was totáál niet onze bedoeling. Niks van het afgelopen jaar was eigenlijk de bedoeling (bulderlach). Maar in de zomer hebben we wat dj-sets gedaan op festivals en die macheerden zo goed, dat we toch van een album begonnen te dromen”, zegt Jef Van Echelpoel, het alterego van Tijs Vanneste.

Zot jaar

"Dit album is de afsluiter van een zot jaar. Dat klinkt bijna als een einde, maar is het bijlange niet”, zegt Tijs. “Van Echelpoel is dan misschien niet met een doel gestart. Na al wat we het voorbije jaar meegemaakt hebben, zijn we een échte band geworden, die blijft bestaan. We hebben nog keiveel plannen. Zo komen we vanaf januari met een nieuw verhaal van Van Echelpoel (grijnst mysterieus)…” Wie weet zien we Jef Van Echelpoel dan wel plots met kort haar of als iemand anders. “Als Afrikaan misschien of als vrouw zelfs (bulderlach)! Alles kan. Maar de mensen hebben een bikke geduld nodig. Jullie gaan wel zien. Het zal alleszins het wachten waard zijn.”

Leven compleet veranderd

Een jaartje geleden brak de Van Echelpoel-hype los. Het leven van Tijs en Yves veranderde compleet. Tijs: “Je bent plots een BV en da’s heel vreemd. Mensen vragen selfies en spreken je aan als je gewoon op straat loopt. Ze vragen ons voor alles: talkshows, tv-optredens, actes de présences. Al die reacties hadden we wat onderschat. Maar Yves en ik blijven heel nuchter. Zolang het maar plezant blijft. Wij pakken onszelf misschien niet serieus, maar wat we doen wél. Zoals onze plaat, waar we keihard aan gewerkt hebben. Als we iets doen, moet het goed zijn.”

Gaan zweven door de roem zit er bij de Van Echelpoels niet in. “Wij kúnnen dat gewoon niet, zoiets zit niet in ons. Wij hebben nooit de intentie gehad om beroemd te worden. Integendeel. Van Echelpoel is voor de fun ontstaan en is een groot succes geworden. Er zijn twee soorten mensen: die iets doen om bekend te worden, of die iets goed doen en bijgevolg bekend worden”, aldus Tijs.

Tattooshop

Naast zijn fulltime job als Jef Van Echelpoel staat hij nog voltijds in zijn tattooshop in Mol én is hij papa van Cis (1,5). Een tweede kindje is op komst. “Gelukkig is er mijn vrouw Lisse (zij was al te zien in de videoclips van Van Echelpoel, red.), die op het juiste moment op de rem drukt in mijn drukke agenda. Door haar kan ik gecontroleerd in zesde vitesse gaan (lacht). Nooit zal ik mijn gezin verwaarlozen. Bij Yves is dat net hetzelfde. Hij heeft ook een dochter en een goei vrouwke achter hem. Voor ons gezin zeggen we zelfs dingen af. Afgelopen zomer nog bijvoorbeeld. Op alle festivals wilden ze Van Echelpoel. Maar wij hebben bewust gekozen: 15 optredens doen we en niet meer.”

Het album ‘Daanse en Chaanse Meej Van Echelpoel’ komt vandaag - vrijdag - uit.

