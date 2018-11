Broers Hakim en Faisal Chatar: “Een oud vrouwtje met hondje zei: ‘Zonder mannen als u zou ik hier meer op mijn gemak zijn’” Lotte Beckers

25 november 2018

09u23

Bron: De Morgen 0 Showbizz Hakim en Faisal Chatar: dj’s met duizend nevenactiviteiten. Faisal is zowat de populairste, maar hij staat even op pauze. En Hakim, die zag u in De slimste mens. “Iedereen denkt altijd dat we kwaad zijn, maar we zijn best wel lief, hoor.”

“Ik kwam aan op de set van De slimste mens en ik kreeg een stress­aanval. Ik was echt mezelf niet. Natuurlijk wist ik dat het in de studio helemaal anders is dan thuis meespelen. Maar ik herinner me niets meer van die opnames, zo zenuwachtig was ik.”

Gniffelend zoekt Faisal een screen­shot op zijn gsm. “Zie zijn kop!”

Hakim: “Die geforceerde lach! Echt blíjven lachen. Van nature kijk ik vrij boos, dus mijn vriendin (Qmusic-presentatrice en dj Jolien Roets, LB) had gezegd: je moet meer lachen. En dan krijg je dat.”

Het zat Hakim Chatar (29) niet mee, in die eerste deelname aan De slimste mens ter wereld. Aan­ge­kondigd als dj maar professioneel vaak te vinden op een televisie­set. En dan toch zo sterven voor de camera. “Ik werk veel voor tv, dus ik dacht: chill, ik ken het daar. Dat had ik dus niet verwacht.”

Maar hij zorgde meteen ook voor de spannendste finale van dit seizoen: 1-1 stond het tegen strafpleiter Omar Souidi – en ja, dan hebben we het over seconden. Hij riep ‘paus’ en kegelde zijn tegenstander er toch uit. Drie afleveringen zou hij uiteindelijk meegaan. ‘Wollah, ’t is gebeurd’, stond er op het T-shirt dat hij voor de gelegenheid had laten maken.

Hoe ze bij hem terechtkwamen, Hakim heeft er geen benul van. Wie op vrijdag­avond al eens gaat twerken tot de zon weer opkomt, zal hem wel kennen. Maar voor de gemiddelde kijker was de dj een nobele onbekende met een impressionante haar­dos die je naar verluidt bijna kunt zién groeien.



Zijn jongere broer Faisal (27) kunnen we dan weer in het rijtje van Natalia, Drake of Adele plaatsen: op de bekendheids­curve heeft hij wel al dat punt bereikt waarop zijn voornaam volstaat.



Sommigen kennen hem als het lief van actrice Ella Leyers. Hij is ook dj – van het kaliber dat op Pukkelpop een eigen podium mocht vullen en thuis een Red Bull Elektropedia Award voor beste dj heeft staan. En hij is ook nog werknemer bij Studio Brussel, De ideale wereld en op de jingle­afdeling van de VRT. Al neemt hij dezer dagen vooral een broodnodige adempauze.



“Ik deed het niet meer graag. Nu ja, ik had vooral een pauze nodig. Ik deed gewoon te veel.”

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

