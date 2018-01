Broer van 'Thuis'-acteur speelt mee in 'Familie' Oersoaps komen steeds vaker in elkaars vaarwater EDA

De ene speelt in 'Familie', de andere in 'Thuis'. Ze zijn ook écht familie en deelden ooit dezelfde thuis. Het lijkt bijna te grappig om waar te zijn maar Mark Willems, die al sinds jaar en dag Luc Bomans speelt in 'Thuis', heeft nu ook letterlijk een broertje dood aan 'Familie'.

Afgelopen vrijdag dook het personage van Herwig Verleyen na 17 jaar plots terug op in 'Familie'. Voor wie het niet weet, dat personage wordt vertolkt door Geert Willems beter bekend als de broer van Mark Willems, beter bekend als -jawel- Luc Bomans.

Het is niet de eerste keer dat de twee oersoaps in elkaars vaarwater komen. Recent kruisten 'Thuis' en 'Familie' elkaar toen Janine Bisschops plots opdook in de rivaliserende VTM-soap.

De link tussen de twee broers zal echter maar van korte duur zijn. Recent werd bekend gemaakt dat Luc Bomans uit 'Thuis' wordt geschreven. Na een zelfmoordpoging zit hij in een rolstoel en is zijn rol beperkt geworden. Voor Mark Willems het sein om ermee te stoppen. Hoe zijn personage zal verdwijnen, is nog niet duidelijk.

Ook is niet zeker hoe lang broer Geert in 'Familie' zal te zien zijn. Zijn vorige optreden in de soap dateert intussen van 1999. Hij speelde slechts enkele maanden mee.

VTM Geert Willems