Broer van Erik Van Looy vertelt over hun goeie band: "Tijdens z'n scheiding heb ik hem vaak moeten troosten"

31 augustus 2020

23u21

Bron: VIER 1 TV Erik Van Looy (58) en z’n broer Patrick zijn twee handen op één buik. Dat vertelde die laatste maandagavond in de rubriek ‘Bedgeheimen’ in ‘Gert Late Night’. “Erik z'n triestigste periode? Dat was tijdens z’n scheiding.”

Al van jongs af aan zijn Patrick en Erik niet enkel broers, maar ook vrienden. “We hebben in al die jaren maar één keer gevochten. Toen een partijtje voetbal uit de hand liep, heb ik hem eens een klap gegeven. Ik heb toen zelfs m’n duim gebroken. Ik denk dat dat het meest stoute is dat ik ooit gedaan heb”, verklapte Patrick aan James Cooke.

De broer van de regisseur gaf bovendien toe dat hij altijd op Erik kan rekenen. “Hij is zo’n lief mens. Als ik met iets zit, is hij één van de mensen die ik ga bellen. En omgekeerd is dat ook zo.” Dat was zeker tijdens de scheiding van Erik het geval. In 2014 maakte de ‘Slimste Mens’-presentator z’n relatiebreuk met Nadine bekend na een huwelijk van 21 jaar. “Dat was z'n triestigste periode. Ik heb hem toen regelmatig moeten troosten. Hij heeft dat echt als een falen aangevoeld”, aldus Patrick.

In tegenstelling tot z’n broer is Patrick trouwens geen cinefiel. “Ik moet een film van Erik vier keer bekijken vooraleer ik hem snap”, grapte hij. “Of ik iets van m’n broer z’n uiterlijk zou willen? Geef maar z’n tanden dan. Daar wordt vaak mee gelachen, maar die van mij zijn nog geler. (lacht)”

