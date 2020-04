Broer van Axel Daeseleire: “Hij ademt opnieuw zelfstandig” redactie

07 april 2020

05u47 0 Showbizz Na enkele spannende dagen lijkt het gevecht van Axel Daeseleire tegen corona de goede kant op te gaan. Zijn broer bevestigt dat de acteur opnieuw zelfstandig ademt. “Vanuit de familie danken wij iedereen voor hun bezorgdheid en alle steun die Axel heeft gekregen in deze moeilijke tijd met alle coronapatiënten tegen dit vreselijke virus”, klinkt het.



Daeseleire werd op 25 maart opgenomen in het ziekenhuis. Volgens manager Ken Lambrechts had de acteur symptomen en klachten en ging hij uit voorzorg naar het hospitaal, waar hij positief testte op COVID-19. Over de toestand van de acteur wilde zijn omgeving nooit veel kwijt, maar al snel bleek dat Axel er vrij erg aan toe was.

Intussen gaat het echter de goede richting uit, meldt zijn broer. “Axel is stilletjes aan de beterhand en is ,na de meest onwaarschijnlijke zorgen, eindelijk terug zelfstandig aan het ademen. De verdere genezing vraagt nog steeds de nodige tijd en daarom willen we dit ook verder doen in alle rust en sereniteit, vooral voor al die mensen wiens geliefde nog steeds vecht of de de strijd heeft verloren. Voor hen veel sterkte”, klinkt het in een reactie.

Hij wil ook het zorgpersoneel bedanken. “Voor alle mensen uit de zorgsector: nogmaals onze uiterste dank voor jullie moed, inzet en doorzettingsvermogen en moge er snel een oplossing komen voor dit vreselijke virus.”